"Надо быть безумнее его": Чисора рассказал, как Дюбуа победить Усика в реванше

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора поделился ожиданиями от боя-реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

"Нужно быть безумнее его. Надо хотеть победы больше. Надо идти туда, куда не хочется. Если ты готов это сделать, ты можешь выиграть бой. Но если ты делаешь это наполовину – тебя нокаутируют.

Нужно ли Даниелю закончить бой быстро? Мы говорим "быстро", но Александр скажет: "Я тоже хочу быстро". Так что посмотрим, что будет. Суббота. "Уэмбли". С нетерпением жду", – сказал Чисора.

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Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа рассказал, как его семья переживает войну в Украине.