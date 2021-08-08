"Надо это говорить и кричать": министр спорта Гутцайт дал оценку выступлению Украины на Олимпиаде-2020

Спортивный чиновник остался доволен результатом Игр для страны.

Министр по делам молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт дал оценку выступлениям украинских спортсменов на Олимпийских играх-2020 в Токио.

"19 медалей - это реально большой успех Украины на Олимпийских играх. Мы тяжело начинали Олимпиаду, видели, какое давление было на наших спортсменов, когда гранды наши не получали медалей. Потом наши спортсмены начали выигрывать, побеждать. Бронза - большая награда на Олимпиаде.

Да, нам не повезло завоевать больше золотых медалей. Болезненное поражение для всех нас, для всей Украины - поражение Александра Хижняка. Мы 100% ждали от него "золото", все к этому шло. Я был на его полуфинале, очень сложный бой. Он победил, это, как говорили, был золотой бой за первое место.

Мы понимали, что он будет чемпионом, потому что бразилец был ему по силам. Но так случилось. Но надо смотреть, что 19 наград, 19 медалей мы получили. Мы - в топ-20 по количеству медалей, мы заняли 16-е место в зачете всех стран. 206 участников Олимпиады, мы - 16-е по медалям. Я считаю, что это успех.

Надо это говорить, надо это кричать, благодарить всех наших спортсменов, тренеров. Я хочу поблагодарить все наше украинское спортивное сообщество, что нас поддерживали. Хочу поблагодарить всех украинцев, мы чувствовали эту поддержку.

Мне звонили, писали, как и всем спортсменам. Мы чувствовали поддержку, чувствовали, что все болеют. Когда я вернулся в Киев – все пишут, встречают. Например, вчера меня остановила полиция и говорят, мол, как жаль, что проиграл Хижняк, зато бронза в артистическом плавании.

Так что все болели, все смотрели, очень приятно, когда вся страна болеет за наших спортсменов", - цитирует Гутцайта Tribuna.

На Олимпиаде-2020 честь Украины защищали 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). В копилке Украины на Олимпиаде в Токио 19 медалей - одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

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