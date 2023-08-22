"Надо запугать его": Дюбуа назвал единственный способ победить Усика

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа прокомментировал грядущий бой с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

По его мнению, единственным способом победить Усика является завершить поединок нокаутом. "Динамит" пообещал навязать украинцу жесткий бой с большим количеством ударов.

"Конечно, это то, что все говорят. Так что нужно одержать досрочную победу. У моего соперника аматорский стиль. Это работа ног и еще многое другое. В этом нет тайны. Поэтому я должен пойти туда и устроить жесткий бой. Надо запугать его. Это то, что планирую сделать.

Нужно наносить много ударов. По рукам, плечам, голове, всему, что выше талии. Я уже в боевом режиме. В ночь боя все это будет иметь значение", – цитирует Дюбуа Boxing News 24/7.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее сообщалось, что Усик провел финальную спарринг-сессию перед боем с Дюбуа.

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