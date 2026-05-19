Наедине в пустыне: Усик опубликовал яркий проморолик боя с Верховеном

Александр Усик / instagram.com/usykaa

Реклама

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в суперяжелом весе Александр Усик опубликовал яркий проморолик своего грядущего боя против кикбоксера Рико Верховена.

В ролике украинский боксер наедине идет по пустыне, после чего показаны кадры с его тренировок. "Уже в эту субботу — большой вечер бокса в Гизе. Не пропустите", — написал Усик.

Отметим, что 16 мая Усик сообщил, что завершил тренировочный лагерь перед боем с Верховеном.

Реклама

На следующий день Александр вместе со своей командой прибыл в Египет.

В свою очередь, Верховен еще ранее прибыл в Египет на бой с Усиком. Нидерландец показал свой вес и похвастался физической формой, проведя тренировку на балконе.

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Реклама

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Напомним, в апреле Усик и Верховен провели первую битву взглядов перед чемпионским поединком.

Реклама

Также мы рассказывали, что букмекеры определили фаворита боя Усик — Верховен.

Новости партнеров