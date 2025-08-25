"Наехал" на судью и разбил ракетку: российский теннисист позорно вылетел с US Open-2025

Даниил Медведев / © Associated Press

Реклама

Российский теннисист Даниил Медведев (№13 АТР) вылетел уже в первом круге основной сетки US Open-2025, со скандалом проиграв французу Бенжамену Бонзи (№51 АТР).

Француз выиграл первые два сета со счетом 6:3, 7:5 и повел 5:4 в третьей партии, выйдя подавать на матч.

Бенжамен не подал первый мяч, но на корт по ошибке вышел фотограф, который подумал, что поединок закончился.

Реклама

Судья принял решение дать Бонзи еще одну первую подачу, что соответствует правилам. Это сильно разозлило теннисиста из государства-агрессора, допущенного к соревнованиям в нейтральном статусе. Медведев начал перепалку с рефери, которая длилась больше 6 минут.

Даниил Медведев / © Associated Press

"Ты мужчина? Ты мужчина? Почему ты дрожишь? Что с тобой, а? Ты хочешь домой? Ты же хочешь домой, не так ли?", – сказал Медведев судье.

В итоге Бонзи не смог подать на матч и проиграл третий сет – 6:7, после чего "всухую" отдал россиянину четвертую партию – 0:6.

Однако в решающем пятом сете Бенжамен собрался и одержал победу – 6:4, сенсационно оставив Медведева за бортом турнира.

Реклама

После поражения россиянин никак не мог успокоиться, решил выместить свое разочарование на ракетке и вдребезги разбил ее.

Добавим, что Медведев уже далеко не в первый раз опозорился своим неадекватным поведением на корте. Так, во время полуфинального матча Australian Open-2022 он вызверился на судью, обозвав его "тупым". В финале того турнира россиянин обозвал болельщиков "идиотами без мозгов".

За свою карьеру 29-летний Медведев только один раз выигрывал турнир Grand Slam. Это произошло на US Open-2021. На его счету три проигранных финала мэйджоров – на Australian Open (2021, 2022, 2024).