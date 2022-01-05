Наговорил лишнего: "Челси" выпишет космический штраф Лукаку за скандальное интервью

Сам футболист уже извинился.

Лондонский " Челси " принял решение оштрафовать своего форварда — Ромелу Лукаку.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Причиной такого шага руководства "синих" является недавнее интервью бельгийца, в котором он заявил, что недоволен своим положением в английском клубе и хотел бы вернуться в Италию в будущем.

Отмечается, что за эти слова 28-летний Лукаку вытащит из своего кармана 600 тысяч евро.

Более того, недавно футболист за это поплатился и в игровом плане. Главный тренер "Челси" Томас Тухель оставил Ромелу вне заявки на центральный матч 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля", завершившегося сверхрезультативной ничьей со счетом 2:2. Немецкий специалист остался недоволен высказываниями Лукаку и пообещал разобраться в ситуации.

В конце концов, сторонам удалось разрешить конфликт, а сам Лукаку даже извинился перед болельщиками "Челси".

"Дорогие фанаты, мне жаль, что я огорчил вас своим интервью. Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом, и понимаю, что вы расстроены. Теперь мне нужно приложить все усилия, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу, я работаю на тренировках, отдаю все силы во время матчей.

Также я извиняюсь перед тренером и партнерами, поскольку считаю, что мои комментарии вышли в свет в неподходящий момент. Я хотел бы оставить эту историю в прошлом и сделать все ради того, чтобы мы начали побеждать, а я радовал вас своей игрой", – сказал игрок.

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) 4 января 2022