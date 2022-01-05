Наговорил лишнего: "Челси" выпишет космический штраф Лукаку за скандальное интервью

Сам футболист уже извинился.
Лондонский "Челси" принял решение оштрафовать своего форварда — Ромелу Лукаку.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Причиной такого шага руководства "синих" является недавнее интервью бельгийца, в котором он заявил, что недоволен своим положением в английском клубе и хотел бы вернуться в Италию в будущем.
Отмечается, что за эти слова 28-летний Лукаку вытащит из своего кармана 600 тысяч евро.
Более того, недавно футболист за это поплатился и в игровом плане. Главный тренер "Челси" Томас Тухель оставил Ромелу вне заявки на центральный матч 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля", завершившегося сверхрезультативной ничьей со счетом 2:2. Немецкий специалист остался недоволен высказываниями Лукаку и пообещал разобраться в ситуации.
В конце концов, сторонам удалось разрешить конфликт, а сам Лукаку даже извинился перед болельщиками "Челси".
"Дорогие фанаты, мне жаль, что я огорчил вас своим интервью. Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом, и понимаю, что вы расстроены. Теперь мне нужно приложить все усилия, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу, я работаю на тренировках, отдаю все силы во время матчей.
Также я извиняюсь перед тренером и партнерами, поскольку считаю, что мои комментарии вышли в свет в неподходящий момент. Я хотел бы оставить эту историю в прошлом и сделать все ради того, чтобы мы начали побеждать, а я радовал вас своей игрой", – сказал игрок.
A message from Romelu.— Chelsea FC (@ChelseaFC) 4 января 2022
- В этом сезоне 28-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами;
- Лукаку перебрался в "Челси" прошлым летом именно из "Интера". За его переход "синие" отдали миланцам 115 млн. евро. Как следствие, этот переход стал самым дорогим в истории "Челси";
- Лукаку уже выступал за "Челси" в период с 2011 по 2012 год, однако тогда он не смог закрепиться в команде.