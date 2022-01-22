Наговорил лишнего: одноклубника Лунина "забанили" на три игры Кубка Испании

Наговорил лишнего: одноклубника Лунина "забанили" на три игры Кубка Испании

Марсело сможет вернуться на поле аж в финале, если мадридцы туда выйдут.

Защитник мадридского "Реала" Марсело получил наказание за свое поведение в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Эльче".

Бразильца дисквалифицировали на три поединка турнира - одну игру он пропустит за прямую красную карточку, а еще две встречи за споры с главным арбитром Хорхе Фигеро Васкесом, который его удалил с поля.

По информации Marca, Марсело сказал рефери: "Ты очень плох", что не осталось безнаказанным.

Таким образом, бразильский защитник не поможет "сливочным" в четвертьфинале и двух полуфинальных встречах, если "Королевский клуб" преодолеет следующую стадию турнира.

За путевку в полуфинал турнира команда Карло Анчелотти сыграет против "Атлетика" из Бильбао , который в 1/8 финала сенсационно выбил из турнира "Барселону" .

, который в 1/8 финала . Поединки 1/4 финала Кубка Испании должны пройти 1-3 февраля. Точные даты встреч станут известны позже.

Напомним, на пути в четвертьфинал "Королевский клуб" прошел нижнелиговый "Алькояно" и представителя Примеры "Эльче". В обоих матчах ворота "сливочных" защищал украинский вратарь Андрей Лунин.

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