"Награда для всей страны": Беленюк – о "бронзе" и поддержке Украины на Олимпиаде в Париже

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк высказался о завоевании "бронзы" на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В эфире "1+1" в рамках телемарафона 33-летний украинский спортсмен поделился впечатлениями от завоевания третьей в своей карьере олимпийской медали и рассказал, как нашу страну поддерживает мировое сообщество на Играх в столице Франции.

"Это награда для всей страны, потому что сегодня наши атлеты выступают не только просто как спортсмены, которые завоевывают награды, они – послы нашей страны. Те месседжи, которые они ретранслируют здесь, и призывают весь мир помогать нашей стране – это сверхважно сейчас. Конечно, все эти победы для наших военных, которые защищают и поддерживают наших атлетов, которые следят за ходом событий на Олимпийских играх. Это двусторонняя мотивация. С одной стороны, атлеты мотивируются победами наших бойцов, которые защищают отчаянно нашу страну. С другой стороны, наши бойцы вдохновляются в том числе достижениями наших атлетов.

Однозначно, нас поддерживают повсюду, когда выступают украинские атлеты. Все поддерживают и пытаются сказать определенные слова поддержки и благодарности за их достижения. Услышать "Слава Украине" повсюду можно. Единственное что, сегодня даже общался с международными СМИ, они в очередной раз сказали, что они чувствуют, что люди устают от войны. И мы своими призывами пытаемся дать понимание на своих собственных историях относительно того, что Украина в таком контексте живет уже более 2,5 лет. То есть, в таких условиях. И мы не устаем, потому что мы боремся за свое выживание.

Все наши партнеры не должны уставать, потому что если России удастся победить Украину, то они будут следующими. Они должны к этому ответственно относиться. Люди, которые услышат эти собственные истории, в каких условиях наши спортсмены готовились к соревнованиям, чего это им стоило, когда они в последний раз видели своих родных и близких, которые, возможно, находятся на оккупированных территориях. Таких кейсов у нас достаточно много. И все это цепляет за струны, которые дают толчок давить на их правительства, чтобы они активнее помогали нашей стране. Это важно, когда у нас есть все необходимое, мы, прежде всего, можем сохранить как можно больше наших людей", – сказал Беленюк.

Интервью с Жаном Беленюком о последней в карьере медали Олимпийских Игр

После победы в поединке за бронзовую награду Беленюк станцевал гопак и символическим жестом объявил о завершении карьеры – снял борцовки и поставил их в центр ковра.

Жан уходит из греко-римской борьбы в статусе трехкратного олимпийского медалиста. Кроме "бронзы" Парижа-2024, в его послужном списке "серебро" Рио-2016 и "золото" Токио-2020.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Перед началом 15-го соревновательного дня Украина имеет одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 18-ю позицию в медальном зачете.

Итоги Олимпийских Игр 2024 для Украины: достижения и успехи

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