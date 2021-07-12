Награда с рекордом для Роналду и признание безработного вратаря: статистические итоги Евро-2020

Награда с рекордом для Роналду и признание безработного вратаря: статистические итоги Евро-2020

Криштиану Роналду вылетел в 1/8 финала, но получил "Золотую бутсу" турнира.

Чемпионат Европы-2020 подошел к своему завершению. Победителем континентального первенства стала сборная Италии, которая в финальном матче на "Уэмбли" в Лондоне в серии пенальти обыграла Англию.

Подводим статистические итоги турнира, рассказывая, кто стал обладателем индивидуальных наград.

Лучший бомбардир Евро-2020

"Золотую бутсу" турнира получил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду - на его счету пять голов. Столько же у чешского форварда Патрика Шика, однако Роналду имеет преимущество по дополнительным показателям.

Криштиану также отдал одну результативную передачу, тогда как Шик ассистами не отметился. Кроме того, Роналду провел на поле меньше минут (360), чем Шик (404).

Кроме того, 36-летний Роналду установил рекорд. Криштиану стал старейшим самым лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Он превзошел достижение Мишеля Платини, который в 1984 году выиграл "Золотую бутсу" (9 голов) в возрасте 29 лет и одного месяца.

Интересно, что по 4 забитых гола одновременно имеют Ромелу Лукаку (Бельгия), Карим Бензема (Франция), Харри Кейн (Англия) и Эмиль Форсберг (Швеция).

Лучший ассистент Евро-2020

Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер стал лучшим ассистентом чемпионата Европы.

Хавбек франкфуртского "Айнтрахта", отдал четыре результативные передачи за четыре матчи на этом турнире, в том числе три - в игре против Турции.

Лучший игрок Евро-2020

Лучшим игроком турнира УЕФА признал голкипера италицив Джанлуиджи Доннарумму.

22-летний вратарь не пропустил ни одного мяча на групповой стадии, а затем позволял соперникам забивать по голу в каждом из матчей плей-офф. Доннарумма стал героем финала против Англии и полуфинала против Испании, выиграв обе эти серии пенальти.

Отметим, что сейчас вратарь "Скуады Адзурры" - официально безработный. Он покинул "Милан" после завершения своего контракта с "россонери". Ожидается, что в ближайшее время Джанлуиджи перейдет в ПСЖ.

3 clean sheets, 9 saves

Semi-finals penalty shoot-out hero

Final penalty shoot-out hero



UEFA's team of Technical Observers have named Italy goalkeeper Gianluigi Donnarumma as their Player of the Tournament #EURO2020 | #ITA pic.twitter.com/HWGnaHLGkK — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, как Италия праздновала триумф на Евро-2020.

Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Ранее "Скуадра адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).

Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.

Евро-2020: сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

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