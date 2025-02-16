Находился в розыске: в ТЦК объяснили, почему задержали баскетболиста сборной Украины

Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал ситуацию с задержанием баскетболиста баскетболиста "Днепра" и сборной Украины Владимира Конева.

35-летний Конев не смог выехать за границу, чтобы помочь национальной команде в решающих матчах квалификации Евробаскета-2025. Президент БК "Днепр" Валерий Кондратьев сообщал, что игрока, который имел бронирование от мобилизации, по неизвестным причинам задержали и доставлен в луцкий ТЦК для выяснения обстоятельств.

Позже Кондратьев проинформировал, что ситуация с Коневым разрешилась, однако игрок возвращается в Днепр и не примет участие в предстоящих поединках сборной Украины.

Волынский областной ТЦК и СП на своей странице в Facebook выступил с комментарием по поводу резонансного задержания баскетболиста. Там сообщили, что Конев находился в розыске как нарушитель военного учета, поскольку вовремя не явился по повестке, которая ему была отправлена в начале ноября прошлого года.

"Сегодня утром, в 6:10 на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" во время проверки документов пограничниками был обнаружен гражданин Украины Конев Владимир, который находился в розыске как нарушитель военного учета. Гражданин следовал как пассажир автобуса. Согласно данным системы "Оберіг", Конев не явился по вызову в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестке, отправленной 1 ноября 2024 года.

Пограничники передали задержанного сотрудникам полиции Волынской области, которые доставили его в ТЦК и СП Волынской области для дальнейших действий.

Отдельно отмечаем, что письма за подписью министров Украины, адресованные главе Государственной пограничной службы, носят исключительно рекомендательный характер и не являются основанием для беспрепятственного пересечения государственной границы. Такое письмо может служить основанием для выезда только при условии, что гражданин обновил свои военно-учетные данные и не является нарушителем военного учета.

В ответ на заявление президента БК "Днепр" подчеркиваем, что все граждане Украины равны перед законом, независимо от их профессии или статуса. Военный учет является обязанностью каждого военнообязанного и его необходимо выполнять в соответствии с нормами закона.

Мы благодарны всем спортсменам, которые достойно представляют Украину на международной арене, прославляя нашу страну и демонстрируя ее силу и талант. В то же время напоминаем, что выполнение воинского долга является неотъемлемой частью ответственности каждого гражданина перед государством", – подытожили в ТЦК.

Напомним, украинские баскетболисты потерпели 4 поражения в 4 поединках отбора на чемпионат Европы-2025: "сине-желтые" уступили Словении (73:87) и Португалии (77:79), а также дважды проиграли Израилю (73:86, 75:88).

После четырех туров украинцы (0 побед) занимают последнее четвертое место в таблице квартета A. Лидируют Словения и Израиль, одержавшие по 3 победы. На третьей позиции – Португалия (2 победы).

На чемпионат Европы из группы, где выступает сборная Украины, выйдут три лучшие команды. "Сине-желтые" сохраняют шансы попасть на континентальное первенство: для этого им нужно в последних матчах победить словенцев и португальцев, а также надеяться, что Израиль обыграет Португалию. При таких раскладах украинцы смогут опередить португальцев в борьбе за третье место.

Номинально домашний матч против Словении сборная Украины проведет 21 февраля в латвийской Риге, после чего 24 февраля на выезде сыграет с Португалией.

К решающим матчам отбора на Евробаскет-2025 украинцы готовятся под руководством Айнарса Багатскиса, который в конце декабря прошлого года сменил на посту Виталия Степановского. Ранее латвийский специалист уже возглавлял "сине-желтых" с мая 2019-го по март 2023 года.

Читайте также:

Черновицкий каратист не вернулся в Украину с международных соревнований: как он объяснил свой поступок

Служила в Нацгвардии: титулованная украинская гребчиха сбежала в Россию

Клуб, футболиста которого работники ТЦК забрали с вокзала, снялся с чемпионата Украины