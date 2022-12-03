Находится в тяжелом состоянии: организм "Короля футбола" Пеле больше не реагирует на химиотерапию

Трехкратный чемпион мира по футболу, 82-летний Пеле не смог победить рак кишки.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что лечение болезни перестало давать результаты, врачи решили приостановить химиотерапию.

Пеле перевели на режим паллиативной помощи: врачи пытаются облегчить боль и другие симптомы болезни "Короля футбола".

Напомним, что СМИ писали, что у Пеле появились отеки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его экстренной госпитализации. Впоследствии сам Пеле сообщил, что находится в больнице с плановым ежемесячным визитом.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970). Он выступал за такие клубы, как "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".

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