Находится в тяжелом состоянии: организм "Короля футбола" Пеле больше не реагирует на химиотерапию

Легенда был переведен на паллиативную помощь.
Трехкратный чемпион мира по футболу, 82-летний Пеле не смог победить рак кишки.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что лечение болезни перестало давать результаты, врачи решили приостановить химиотерапию.
Пеле перевели на режим паллиативной помощи: врачи пытаются облегчить боль и другие симптомы болезни "Короля футбола".
Напомним, что СМИ писали, что у Пеле появились отеки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его экстренной госпитализации. Впоследствии сам Пеле сообщил, что находится в больнице с плановым ежемесячным визитом.
- Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970). Он выступал за такие клубы, как "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".
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