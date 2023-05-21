"Наибольший грабеж": команда Ломаченко будет оспаривать его поражение в бою с Хейни

Команда Василия Ломаченко собирается подать апелляцию на результат его боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни, который закончился поражением украинца.

Об этом заявил менеджер украинского боксера Эгис Климас на пресс-конференции после поединка.

"Это наибольший грабеж среди белого дня. Для другой команды Рождество наступило летом. Мы это просто так не оставим. Я гарантирую, что мы будем подавать протест, потому что кто-то должен остановить эту несправедливость.

Должна быть справедливость. Эти судьи, которые ставили такие сумасшедшие оценки, не понимают, как оба боксера добросовестно работали для этого боя. Это недопустимо. Мы будем идти до конца и подавать апелляцию. Возможно, мы не выиграем и все останется как есть, но хотим показать, что такое справедливость", – сказал Климас.

Ломаченко в напряженном бою проиграл Хейни единогласным судейским решением. Все трое судей отдали победу американцу: 116–112, 115–113, 115–113.

Ранее была обнародована статистика ударов и судейские записки боя Хейни – Ломаченко. На протяжении поединка украинец превзошел оппонента по количеству и точности ударов, но судьи все равно отдали победу американцу.

Для Ломаченко это был первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Хейни до боя с Ломаченко последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Теперь в послужном списке 24-летнего американца 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках на профиринге.

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