"Наивно разделять спорт и политику": норвежские биатлонисты осудили идею возвращения россиян к соревнованиям

Известные норвежские биатлонисты публично высказались против возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену, пока война в Украине продолжается.

Среди тех, кто осудил намерения Международного олимпийского комитета (МОК) позволить атлетам стран-агрессоров выступать на соревнованиях, Йоханнес Бьо, Тарьей Бьо, Ингрид-Ланнмарк Тандреволл и Стурла Легрейд

"Это странно. Время еще не пришло. Я понимаю, что МОК должен поддерживать постоянную дискуссию для обсуждения ситуации. Но если вы посмотрите на нее, то никакой дискуссии не будет. Нельзя возвращать кого-то только потому, что прошло какое-то время. Я не вижу., чтобы что-то изменилось с тех пор, как россияне и белорусы были отстранены. Должны произойти изменения, прежде чем это можно будет обсуждать", – сказал Йоханнес Бьо в интервью Nettavisen.

"Вы должны следовать своим ощущениям, логике, уважению и здравому смыслу относительно того, что важно в этом мире. Войну нельзя победить набором правил. Поэтому должна быть 100% поддержка того, что отстранение должно продолжаться", – заявил Тарьей Бьо .

"Мы были удивлены, что так много людей выступают за то, чтобы Россия снова могла участвовать в соревнованиях. А также тем, что МОК был за это. Это больше всего удивляет. Неожиданно, насколько это решение политизировано и как много определяют деньги. Наверное, я была очень наивна раньше, думая, что это не так.

Очень наивно разделять спорт и политику, по крайней мере когда вы видите, как Россия использует спорт для привлечения поддержки. Я думаю, что если мы вернем их, это может послать неправильные сигналы", – сказала Тандреволл в интервью VG.

"Никаких изменений не произошло, поэтому я все еще поддерживаю предыдущее решение. Мы должны оставить в силе отстранение. Но если будут веские аргументы в пользу того, что ситуация изменилась, я пересмотрю свою позицию", – сказал Легрейд.

С 8-го по 19 февраля в немецком Оберхофе состоится чемпионат мира-2023 по биатлону. Россияне и белорусы не смогут принять в нем участие, ведь Международный союз биатлонистов (IBU) на неопределенный срок отстранил спортсменов стран-агрессоров.

Ранее не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям, в частности, ОИ-2024, призвали звезда украинского тенниса Элина Свитолина и легенда мирового футбола, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Читайте также:

МОК сделал новое заявление об участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх-2024

Не на Олимпиаде: в Минобороны указали МОК на место, где Россия должна поднять белый флаг (фото)

До 40 стран могут бойкотировать Олимпиаду в Париже — министр спорта Польши