Накануне благотворительного матча #StopWarInUkraine в Польше футболисты "Динамо" и украинские звезды встретились с вынужденными переселенцами

Накануне благотворительного матча #StopWarInUkraine в Польше футболисты "Динамо" и украинские звезды встретились с вынужденными переселенцами

Сам поединок "бело-синих" с варшавской "Легией" состоится во вторник, 12 апреля.

Накануне благотворительного матча Match for peace #StopWarInUkraine футболисты киевского "Динамо", ведущий 1+1 Тимур Мирошниченко и известные артистки Украины - Юлия Санина, DOROFEEVA и Катя Павленко (Go_A) встретились с вынужденными переселенцами - украинскими женщинами и детьми. Встреча состоялась в одном из крупнейших волонтерских центров Варшавы, где сейчас занимаются украинцами.

Во время мероприятия артисты рассказали о завтрашнем футбольном матче, его миссии и главной цели, а также поделились деталями относительно собственных выступлений.

"Поддержка сейчас важна для каждого украинца без исключения. Мы как публичные люди можем своими действиями побуждать брать пример и помогать другим", - добавила Екатерина Павленко (Go_A).

"Сейчас все помогают, как могут. Футболисты умеют играть - надо играть и этим помогать, артисты умеют петь - надо петь и этим помогать, ведущие умеют вести мероприятие - нужно это делать. Поэтому такое событие, которое объединило многих людей, - это еще один камешек в развитии нашей Победы", - Тимур Мирошниченко, ведущий 1+1.

"Мы призываем Европу продолжать бороться бок о бок с нами, говорить о наших нуждах, собирать помощь, военную технику. Самое ужасное, что в спокойной Европе могут привыкнуть к войне РФ в Украине. Поэтому мы должны об этом говорить максимально громко", - добавила Юлия Санина (The Hardkiss).

"Это первое мероприятие, в котором я буду участвовать как певица и буду помогать тем, что у меня получается лучше всего - пением. Вообще, я считаю, что сейчас каждый должен прилагать максимум усилий на своем месте и на своем фронте", - рассказала певица DOROFEEVA под время встречи.

Напомним, во вторник, 12 апреля в 21:30 по киевскому времени на стадионе Stadion Legii в Варшаве начнется благотворительный матч Match for peace #StopWarInUkraine между командами "Легия" из Польши и украинским "Динамо".

Перед началом футбольного поединка гостей стадиона и телезрителей будет ждать перфоманс, к которому будут привлечены вынужденные переселенцы из Украины - женщины и дети, которые находятся в Варшаве, и всемирно известные украинские певицы - Тина Кароль, Юлия Санина (The Hardkiss), Екатерина Павленко ( Go_A) и DOROFEEVA.

До, во время и после матча будет осуществляться сбор средств для решения наиболее острых гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны РФ в Украине.

Транслировать событие польский телеканал TVP, украинские вещатели 2+2, 1+1 International, Динамо Киев TV, М1, платформы онлайн-телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, YouTube-каналы FootballHub, "Динамо", ТСН и УНИАН.

Инициаторы проекта Match for peace #StopWarInUkraine - футбольный клуб "Динамо" и один из крупнейших медиахолдингов в Восточной Европе 1+1 media. Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства молодежи и спорта, Министерства культуры и информационной политики и Министерства социальной политики Украины.

В Польше футболисты "Динамо" и украинские звезды встретились с переселенцами

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