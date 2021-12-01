Наказала за нехватку внимания: девушка хавбека "Лестера" жестко разыграла игрока (видео)

Англичанин стал жертвой стирала.

Девушка хавбека "Лестера" Джеймса Мэддисона решила разыграть любимого за то, что он уделяет больше времени бильярду, чем ей.

Когда футболист играл в бильярд дома, он обратился к девушке с просьбой налить ему чашку чая. Она выполнила просьбу Джеймса, но заменила сахар солью и сняла реакцию парня на свою затею.

Видео пранка Алекса выложила в соцсети TikTok.

В этом сезоне Мэддисон сыграл в 13 матчах "лис", в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

"Лестер" находится на 10-й позиции турнирной таблицы АПЛ, имея 18 очков в активе.

В следующем туре команда встретится с Саутгэмптоном.

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