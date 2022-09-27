"Наказание" для союзника агрессора: УЕФА будет бесплатно обеспечивать белорусские сборные экипировкой

Европейский футбольный союз (УЕФА) неожиданно решил поддержать Беларусь, при содействии которой Россия ведет полномасштабную войну против Украины.

Так, УЕФА не только допустил сборную Беларуси к жеребьевке отбора на Евро-2024, но и помогает футбольной федерации союзника РФ.

Как сообщает издание "Прессбол", организация будет бесплатно обеспечивать национальные и молодежные сборные Беларуси экипировкой в 2022–2026 годах в рамках программы поддержки малых и средних федераций.

Белорусские сборные уже получили новую форму от Errea Sport. Национальная команда РБ уже успела опробовать ее в матчах с Казахстаном и Словакией в Лиге наций.

Вот такое "наказание" от УЕФА для Беларуси, являющейся соучастником геноцида России против украинского народа.

Ранее сообщалось, что приспешника агрессора затроллили на матче Лиги наций. Казахстанские фанаты вывесили баннер с мемной фразой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение".

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