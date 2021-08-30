Наказание последует: в "Минае" отреагировали на скандал с отсутствием надписи "Героям слава" на футболке Селезнева

Наказание последует: в "Минае" отреагировали на скандал с отсутствием надписи "Героям слава" на футболке Селезнева

Клуб встал на защиту футболиста.

Футбольный клуб "Минай" опубликовал официальное заявление по скандальной ситуации с отсутствием надписи "Героям слава" на футболке форварда команды Евгения Селезнева, в которой тот играл в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с донецким "Шахтером" (1:1).

"В матче "Миная" с "Шахтером", который состоялся в воскресенье, 29 августа, и который закончился вничью 1:1, возникло недоразумение с футболкой нападающего Евгения Селезнева.

ФК "Минай" со всей ответственностью заявляет, что все манипуляционные сообщение в СМИ о причастности футболиста к исчезновению соответствующего надписи на футболке - бессмысленные.

Дело в том, что игровую футболку Селезнева через определенные непредвиденные обстоятельства пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы, за что выражаем ему благодарность, прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с "Шахтером".

Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона "Слава Украине".

"Минай готов" понести штрафные санкции в отношении этой ситуации, а все ответственные понесут наказание", - говорится в заявлении клуба на его официальном сайте.

"Минай" с 5 очками в активе занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

В 7-м туре команда из Закарпатья дома сыграет с одесским "Черноморцем".

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