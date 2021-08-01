Наказание за экскурсию: двоих грузинских дзюдоистов лишили аккредитации на Олимпиаде в Токио

Карантинные правила запрещают оставлять Олимпийскую деревню.
Двоих грузинских дзюдоистов лишили аккредитации на Олимпиаде в Токио за то, что они пошли посмотреть город. Для этого спортсмены оставили Олимпийскую деревню, что запрещено карантинными правилами.
Об этом 1 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.
Оба дзюдоистов завоевали серебряные медали в своих категориях и уже вернулись на родину. Однако перед вылетом решили пройтись, за этим их и застукали японские журналисты.
В посольстве Грузии в Японии уже извинились за инцидент.
Кроме того, организаторы соревнований расследуют еще один случай против пока неназванных атлетов, которые распивали алкоголь в парке, что тоже запрещено правилами.
Тем временем белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую хотят силой вывезти из Олимпиады в Токио обратно домой.