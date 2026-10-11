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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Накажут ли Роналду за демарш в сборной Португалии — президент федерации объяснил

Криштиану Роналду грозят санкции из-за того, что он по собственной инициативе покинул расположение национальной команды после ссоры с тренером.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / © Associated Press

Президент Федерации футбола Португалии (FPF) Педру Проэнса высказался о возможном применении санкций против форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду после скандала с самовольным уходом из лагеря национальной команды.

"Это будет зависеть исключительно от Дисциплинарного совета, который является независимым органом и выполнит свою работу. Мы же сейчас готовимся к следующему сбору, где рассчитываем на всех 25 игроков, если для этого будут спортивные основания.

Федерация футбола Португалии, ее президент, действуя в этом духе спокойствия и ведя диалог со всеми сторонами, видят, что все уже публично выразили свое желание снова видеть капитана вместе с нами. Такое желание ясно озвучили все.

Речь идет о Федерации футбола Португалии, ее президенте, главном тренере сборной, капитане и футболистах. Все хотят снова быть вместе в ноябре.

Я не буду комментировать ни заявления главного тренера сборной, ни обращения капитана, ни комментарии игроков. В них гораздо больше общего, чем разногласий.

Прежде всего, все хотят, чтобы Португалия выиграла Лигу наций. Мы стремимся защитить титул, и все разделяют эту цель. Кроме того, все хотят, чтобы эти 25 игроков снова собрались вместе. Надеемся, это произойдет уже во время следующего сбора.

Мы должны преодолеть разногласия, которые я осторожно назвал недоразумением, и сделать выводы из того, что произошло. Сейчас важны спокойствие, взвешенность и желание снова видеть с нами лучшего португальского футболиста всех времен. Он уже более двух десятилетий связан с федерацией и сборной — местом, где ему очень нравится быть. Президент федерации спокойно создаст все условия, чтобы это произошло", — приводит слова Проэнсы издание Record.

Напомним, что 10 октября Роналду временно отстранили от сборной Португалии. Португальская федерация футбола открыла дисциплинарное дело против 41-летнего форварда.

Напомним, 27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

Роналду обиделся на главного тренера португальской сборной Жорже Жезуша, который не выпустил его на поле, несмотря на то, что отправил разминаться. Перед матчем с норвежцами 72-летний тренер заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение.

Впоследствии состоялась встреча Роналду с тренером и президентом Португальской федерации футбола. По ее результатам наставник должен был на пресс-конференции пролить свет на эту ситуацию, зачитав 8 пунктов, составленных Криштиану, но не сдержал слова.

Роналду разозлился на Жезуша и покинул расположение национальной команды. Позже Криштиану опубликовал заявление, в котором рассказал свою версию конфликта.

Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Ранее сообщалось, что Роналду объявил, планирует ли после громкого скандала завершать карьеру в сборной Португалии.

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