Накинули на шею ремень: одноклубник Яремчука стал жертвой дерзкого ограбления

Накинули на шею ремень: одноклубник Яремчука стал жертвой дерзкого ограбления

Футболиста подстерегли у собственного дома, когда он возвращался после матча с "Фамаликаном".

Защитник "Бенфики", за которую выступает украинский форвард Роман Яремчук, Николас Отаменди пострадал от рук грабителей. Футболиста подстерегли возле собственного дома.

Об этом сообщает Correio da Manha.

По информации источника, инцидент произошел после матча 14 тура чемпионата Португалии против "Фамаликана" (4:1), который произошел 12 декабря.

Грабителей было четверо. Футболиста избили, накинули на шею ремень и заставили отдать часы и деньги.

После этого злоумышленники забрали награбленное и скрылись с места преступления.

В доме бывшего защитника "Сити" находились жена и ребенок. Отмечается, что Отаменди написал заявление в полицию и дело уже расследуют.

В этом сезоне "Отаменди" провел за Бенфику 22 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

В следующем туре "Бенфика" встретится с "Маритимом".

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