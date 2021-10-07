"Наколотил" уже 483 гола: 13-летний футболист "Милана" демонстрирует чудеса результативности за юношескую команду

Возможно, уже через несколько лет он будет феерить за главную команду "россонери".

Настоящий футбольный талант, похоже, подрастает в итальянском "Милане".

13-летний футболист юношеской команды "россонери" Франческо Камарда демонстрирует просто убийственную результативность за клуб.

Как сообщает итальянский аналитик Скьяболата Мордиба, в период с 2017 по 2020 годы Камарда забил 483 мяча в 87 играх за академию "Милана". Получается, что в среднем его результативность составляет 5.5 мячей за одну игру.

Lui è Francesco #Camarda, un attaccante del 2008 che è al quinto anno in Rossonero.

Si tratta di uno dei bomber più prolifici del paese, se non consideriamo la categoria ...



I suoi numeri sono infatti impressionanti: pic.twitter.com/wngWOAcZdT — Sciabolata Morbida (@SciabolataFFP) October 4, 2021

Отмечается, что в свои 13 лет Камарда уже переведен в команду U-15. В этом коллективе выступает Дензел Зеедорф — сын легендарного футболиста "Милана" Кларенса Заедорфа.

После семи туров в активе основного "Милана" 19 баллов и вторая ступенька в турнирной таблице Серии А. От лидера, которым является "Наполи", команда Стефано Пиоли отстает на два очка;

В следующем туре "Милан" сыграет с "Вероной" (16 октября).

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Добавим, что "россонери" также выступают в групповой стадии Лиги чемпионов. После двух туров в их активе ещё нет зачетных баллов.

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