"Наконец что-то крутое и нестандартное": в соцсетях впечатлены новой формой "Динамо"

Экипировка на сезон-2021/22 очень понравилась поклонникам столичного клуба.

Болельщики активно реагируют на новую форму "Динамо", в которой столичный клуб будет играть матчи в сезоне-2021/22.

Поклонники "бело-синих" оставили много комментариев под фото с домашним и гостевым комплектами, которые были опубликованы в Facebook. Львиная доля из них - положительные. Фанаты не могут дождаться, чтобы увидеть киевлян в новой игровой форме на футбольном поле.

"Форма хорошая, яркая, чтобы только победы были в этой форме"; "Лучшая во времена независимости"; "Крутая форма"; "Наконец что-то крутое и нестандартное"; "Просто бомба"; "Прикольная"; "Неожиданно"; "Наконец-то лишились совок-стайл и вспомнили что на дворе 21 век, просто вау", - написали фанаты.

Новый домашний комплект

ФК Динамо Киев

Новый гостевой комплект

ФК Динамо Киев

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. УПЛ стартовала 23 июля, но "Динамо" пропустило первый тур. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что "Динамо" подписало лучшего бомбардира УПЛ.

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