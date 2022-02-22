Наконец-то договорились: Фьюри и Уайт подписали контракт на титульный бой

Наконец-то договорились: Фьюри и Уайт подписали контракт на титульный бой

Поединок должен состояться весной.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент Диллиан Уайт подписали контракт на титульный бой, сообщает Sky Sports.

Поединок за титул WBC планируют провести в апреле на лондонском стадионе Уэмбли.

Вероятной датой проведения сражения называли 23 апреля. В прошлом месяце промоутерская компания Queensberry Фрэнка Уоррена выиграла торги по бою Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта.

Queensberry вместе с Top Rank Боба Арума заплатят за права на поединок 41,025 миллиона долларов. Компания Matchroom Boxing, представляющая Вайта, предлагала 32,2 миллиона долларов. Эти торги стали самыми крупными в истории мирового бокса.

Сообщалось, что Уайту было предложено 5 миллионов фунтов, чтобы он не настаивал на чемпионском поединке против Фьюри, но отказался от отступных.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Фьюри защитил свой титул WBC в октябре, досрочно победив Деонтея Уайлдера в 11-м раунде.

На счету 33-летнего Уайта 30 поединков: 28 побед (19 – нокаутом) и два поражения. В последнем бою в марте 2021 года он нокаутировал в реванше россиянина Александра Поветкина.

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