"Наконец-то нормальный футбол": на Львовщине аматорский матч закончился жестким побоищем фанатов, игроков и судей (видео)

В инциденте участвовали все.
Жесткое побоище случилось во время матча Второй лиги Перемышлянского района Львовской области между Чемеринцами и Неделисками.
Конфликт случился после гола в ворота второй команды. Болельщики начали предъявлять претензии судьям, после чего напали на них с кулаками.
В дело быстро ввязались футболисты обеих команд. Арбитрам тоже пришлось активно отбиваться от нападавших.
"Наконец-то нормальный футбол", - гласит комментарий к ролику с побоищем.
нарешті нормальний футбол pic.twitter.com/ln9sbbJAy6— неможливо (@your_melanie) September 6, 2021
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Мексике матч женских команд завершился массовой дракой с участием запасных.