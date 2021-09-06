"Наконец-то нормальный футбол": на Львовщине аматорский матч закончился жестким побоищем фанатов, игроков и судей (видео)

В инциденте участвовали все.

Жесткое побоище случилось во время матча Второй лиги Перемышлянского района Львовской области между Чемеринцами и Неделисками.

Конфликт случился после гола в ворота второй команды. Болельщики начали предъявлять претензии судьям, после чего напали на них с кулаками.

В дело быстро ввязались футболисты обеих команд. Арбитрам тоже пришлось активно отбиваться от нападавших.

"Наконец-то нормальный футбол", - гласит комментарий к ролику с побоищем.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Мексике матч женских команд завершился массовой дракой с участием запасных.

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