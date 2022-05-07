"Наконец-то оденем георгиевские ленты": украинский гимнаст-предатель снова оскандалился в соцсетях

Бывший гимнаст сборной Украины Максим Василенко продолжает хвастаться своей любовью к "русскому миру".

В конце апреля 23-летний украинский гимнаст из Херсона попал в громкий скандал, заявив у себя в Instagram, что его город обстреливают ракетами украинской военные. На этом "спортсмен-ватник" не остановился и опубликовал новый пост, посвященный празднованию 9 мая.

"Ура! Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере", носят националистическую и фашистскую символику, мы наконец-то сможем отпраздновать этот великий праздник. Наконец-то сможем слушать и петь фронтовые песни, с гордостью одеть георгиевские ленты, пожать руку нашим героям-ветеранам и услышать тихий звон их медалей, возложить цветы к вечному огню и почтить память погибших предков", - написал гимнаст-предатель Украины.

Скриншотом скандального поста Василенко у себя в Instagram-сторис поделился олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев и прокомментировал позицию своего бывшего партнера по сборной Украины.

"Не хочется клоунов пиарить, но как вам не показать это. Пора брать билеты и плыть домой, а то кораблей все меньше. Слава Украине!", - написал Верняев.

instagram.com/verniaiev13

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что российский олигарх Абрамович под давлением санкций из-за войны в Украине продал футбольный клуб "Челси".

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