"Наконец-то остановит его": известный промоутер сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал предстоящий бой-реванш своего клиента с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

По его словам, это будет поединок между лучшими боксерами XXI века, в котором победит "Цыганский король".

Также Уоррен дал обещание, что команда британского боксера не будет создавать конфликты перед боем.

Отметим, что перед первым поединком между Усиком и Фьюри отец Тайсона устроил стычку с представителями украинского боксера. Он ударил головой одного из членов команды Александра, разбив ее себе до крови.

"Больше никаких конфликтов. Крови не будет. Не нужно этих провокаций и перепалок перед таким событием. Нас ждет встреча лучших боксеров XXI века. Все, кто хоть отдаленно слышал о боксе, 21 декабря будут смотреть реванш. Я уверен, что Фьюри наконец-то остановит Усика", – сказал Уоррен в комментарии Dazn.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

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Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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