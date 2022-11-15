"Наконец-то я дома": Ярмоленко вернулся на родную Черниговщину (фото)

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко опубликовал свечу, сделанную в Черниговской области.

Фото появилось у его Instagram 15 ноября.

"Наконец-то я дома", — подписал фото капитан сборной Украины. Фото улыбающийся футболист сделал возле знака — Черниговский район.

К слову, Андрей хотя родился в российском Санкт-Петербурге, но когда ему исполнилось три года, родители переехали в Чернигов. Именно в этом городе Ярмоленко делал свои первые шаги в футболе, а затем играл за местную "Десну".

С возвращением домой Ярмоленко приветствовали украинские звезды. В частности, свои комментарии под фотографией написали актриса Наталья Денисенко и телеведущий Андрей Бедняков. Пес Патрон также не остался в стороне: "Казак вернулся домой".

Напомним, в сентябре капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что РФ необходимо изолировать от всего цивилизованного мира из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

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