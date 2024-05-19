Наложили четыре шва: стали известны подробности состояния здоровья Усика после победы над Фьюри

Украинскому боксеру очень нелегко далась победа в поединке за "абсолюта".

Новоиспеченному абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику наложили четыре шва из-за рассечения над правым глазом после победы над Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщил журналист ESPN Марк Коппинжер со ссылкой на промоутера украинского боксера Александра Красюка.

Также были опасения, что Усик получил перелом челюсти во время боя против "Цыганского короля". После поединка украинский чемпион отправился в больницу по рекомендации врача для нескольких рентгенов.

Однако, по словам Красюка, причиной было не подозрение на перелом челюсти, беспокойство касалось одной из давних травм Усика.

В то же время, Красюк заверил, что Усик "несомненно" будет готов к запланированному на 12 октября реваншу с Фьюри. Сам Александр после визита в больницу прибыл на пресс-конференцию, но состояние своего здоровья не комментировал.

Ранее была обнародована статистика ударов боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после исторической победы над Фьюри.

Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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