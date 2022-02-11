"Наложили проклятие": вратарь английского гранда нашел причину неутешительных результатов своей команды

Де Хеа высказался о выступлениях "красных дьяволов".
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа поделился мнением о неудачах английского клуба в этом сезоне.
"Думаю, что кто-то наложил на нас проклятие или что-нибудь такое. Правда, что я не знаю, что происходит. Действительно, не знаю. Люди часто спрашивают меня. И мы говорим об этом с партнерами по команде. И мы говорим: "Мы просто не знаем, что происходит". Мы должны были бороться за большее количество трофеев, за большие титулы, но я просто не понимаю, почему эта команда не функционирует так, как она имеет", — цитирует испанца Goal со ссылкой на El Pais.
При этом он похвалил Криштиану Роналду за его влияние на клуб.
"Даже просто вид, как он входит в дверь, вызывает у вас желание показать, что вы на его уровне. Он так много работает и очень требователен к себе. Я думаю, что он немного спокойнее, чем раньше, но он машина", — отметил вратарь.
- "Манчестер Юнайтед" в 23 матчах набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- Лидирует в чемпионате Англии "Манчестер Сити" с 60 очками в активе.
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