"Нам будут открыты все двери": олимпийский чемпион из РФ устроил истерику из-за отстранения от соревнований

Так, он выразил уверенность в том, что россиян будут якобы умолять вернуться в международные турниры, а затем еще извинятся за санкции в отношении его страны.

Такое мнение он высказал в интервью порталу Газета.ru.

"Я уже говорил не раз, что они придут к тому, что россиян необходимо допускать к международным соревнованиям. Это телевидение, это конкуренция. Кто может составить конкуренцию на международной арене? Россия!

Они придут и еще приползут на коленях! Нам будут открыты все двери, а они еще будут извиняться! Я бы еще вдобавок подал в суд на те федерации, которые решили отстранить россиян. И не надо этого стесняться!", – сказал Тихонов.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

Как следствие, олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк подверг жесткой критике позицию президента МОК после его скандального заявления об участии в турнирах спортсменов из России и Беларуси.

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