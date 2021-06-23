"Нам надо больше узнать о Европе": французские фанаты перепутали Будапешт с Бухарестом, а украинцев с венграми

Болельщики продемонстрировали полное незнание географии.
Удивительная история приключалась с шестью французскими фанатами, которые решили посетить матч Евро-2020 с участием своей сборной против национальной команды Венгрии.
Они допустили дикую ошибку, отправившись на игру не в Будапешт, где она проходила, а в Бухарест. О совершенной оплошности фанаты, которые все шестеро работают в одной IT-компании, узнали уже в центре столицы Румынии, когда пили пиво вместе с украинскими болельщиками, пишет AS со ссылкой на Jurnalul National.
В интервью журналистам издания французы рассказали, что не подозревали о том, что совершили оплошность, так как никто из них не знает, как выглядят венгерский и румынский флаги. Кроме того, они признались, что украинских фанатов в сине-желтой раскраске приняли за фанатов команды, против которой должна была играть их сборная.
"Мы думали, что украинцы были венгерскими болельщиками, которые хотят посетить игру. Мы последовали за ними, думая, что, они являются местными жителями и знают дорогу к стадиону. Определенно, мы должны узнать больше о Европе", - подытожил один из французских фанатов.
Интересно, что все шестеро до сих пор не покинули Бухарест. Сегодня по телевизору они будут следить за игрой французской сборной с Португалией. Если их команда выиграет и финиширует первой в своей группе, матч 1/8 финала она будет играть именно в столице Румынии.
В таком случае фанаты будут дожидаться в Бухаресте игры плей-офф своей сборной, чтобы таки поддержать ее на стадионе.
- Матч между сборными Венгрии и Франции завершился вничью со счетом 1:1.
- Франция набрала 4 очка и лидирует в своей группе. Германия (3 балла) - вторая, Португалия (3) - третья, Венгрия (1) - четвертая.