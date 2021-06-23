"Нам надо больше узнать о Европе": французские фанаты перепутали Будапешт с Бухарестом, а украинцев с венграми

"Нам надо больше узнать о Европе": французские фанаты перепутали Будапешт с Бухарестом, а украинцев с венграми

Болельщики продемонстрировали полное незнание географии.

Удивительная история приключалась с шестью французскими фанатами, которые решили посетить матч Евро-2020 с участием своей сборной против национальной команды Венгрии.

Они допустили дикую ошибку, отправившись на игру не в Будапешт, где она проходила, а в Бухарест. О совершенной оплошности фанаты, которые все шестеро работают в одной IT-компании, узнали уже в центре столицы Румынии, когда пили пиво вместе с украинскими болельщиками, пишет AS со ссылкой на Jurnalul National.

В интервью журналистам издания французы рассказали, что не подозревали о том, что совершили оплошность, так как никто из них не знает, как выглядят венгерский и румынский флаги. Кроме того, они признались, что украинских фанатов в сине-желтой раскраске приняли за фанатов команды, против которой должна была играть их сборная.

" Мы думали, что украинцы были венгерскими болельщиками, которые хотят посетить игру. Мы последовали за ними, думая, что, они являются местными жителями и знают дорогу к стадиону . Определенно, мы должны узнать больше о Европе ", - подытожил один из французских фанатов.

Интересно, что все шестеро до сих пор не покинули Бухарест. Сегодня по телевизору они будут следить за игрой французской сборной с Португалией. Если их команда выиграет и финиширует первой в своей группе, матч 1/8 финала она будет играть именно в столице Румынии.

В таком случае фанаты будут дожидаться в Бухаресте игры плей-офф своей сборной, чтобы таки поддержать ее на стадионе.

Матч между сборными Венгрии и Франции завершился вничью со счетом 1:1.

со счетом 1:1. Франция набрала 4 очка и лидирует в своей группе. Германия (3 балла) - вторая, Португалия (3) - третья, Венгрия (1) - четвертая.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку