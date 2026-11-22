Михаил Мудрик / © Associated Press

Реклама

Врач сборной Украины Роман Жолобайлюк прокомментировал допинговый скандал с футболистом Михаилом Мудриком, который недавно заявил, что запрещенный препарат мог попасть в его организм только в лагере национальной команды.

Слова Жолобайлюка приводит ukrfootball.ua.

Реклама

"Касательно Михаила от медицинского штаба "Челси" всегда поступало рекомендательное письмо с четким перечнем: что, когда и в какой дозировке ему давать. Эти наставления касались преимущественно питания перед тренировками, после них и во время восстановления. Относительно определенных нутрициологических добавок или таблеток, то в письме "Челси" было указано, что игрок самостоятельно контролирует их употребление. Добавок, которые наш физиотерапевт раздавал игрокам, Михаил не употреблял.

Реклама

Также в списке клуба были восстановительные напитки для игрока с определенной конкретной рецептурой. Все требования мы соблюдали. Мы используем спортивное питание того же известного британского бренда, что и лондонцы — Science in Sport. Так что никаких проблем с этим не возникало, и мы продолжали обеспечивать Михаилу необходимую поддержку.

Конечно, у нас есть специальные бланки, где фиксируются диагноз футболиста и все фармакологические назначения — инъекции или таблетированные препараты. Ведем соответствующие протоколы, и в конце каждого сбора игрок подписью подтверждает перечень употребляемого.

Кроме того, я как врач перед любыми лечебными процедурами всегда объясняю игроку состав препаратов и подчеркиваю, что в нашем медицинском арсенале никогда не было никаких запрещенных веществ. На октябрьском сборе наш врачебный штаб Мудрику никаких медикаментов не выдавал и инъекций не делал.

Я работаю в сборной с 2020 года, прошел два чемпионата Европы — идет уже седьмой год моей работы здесь. Просмотрев свои записи, могу сказать, что за это время у нас состоялось 72 допинг-контроля, в том числе внесоревновательные, когда инспекторы приезжали на базу и проверяли сразу по 15 футболистов. Все это хорошо помнят. И ни разу не возникало проблем.

Реклама

Что касается проверки: в ассоциации она, конечно, проводилась, и я лично прошел полиграф. Эту проверку ассоциация провела самостоятельно, еще до обращений юристов Михаила. Мы подняли всю документацию по закупке медикаментов начиная с 2020 года, чтобы доказать, что не было даже намека на наличие мельдония. Более того, даже после первой проверки я максимально сотрудничал с командой юристов Мудрика и прошел еще две независимые проверки на полиграфе, организованные с их стороны: из Великобритании приезжали специалисты института нейрофизиологии, и дважды проходил это обследование в Ужгороде.

Я искренне хотел помочь, ускорить процесс и доказать, что мы к этому совершенно непричастны. Хотя в тот момент работал в Полтаве и ездить в Ужгород в нынешних условиях было непросто, все откладывал и делал это, ведь с большим уважением отношусь к Михаилу — как и он ко мне! Расходы на все эти поездки покрывала ассоциация.

Я хотел, чтобы эта история для него поскорее завершилась. Также от них поступила просьба сдать биологические образцы — волосы и ногти. Я имел полное право отказаться, ведь такие требования уже пересекают личные границы, однако согласился, самостоятельно нашел лабораторию в Украине и за свой счет сдал эти образцы, чтобы продемонстрировать нашу полную открытость и готовность к сотрудничеству. Нам нечего скрывать.

Да, помню, что год назад мне в WhatsApp действительно поступали сообщения. Детали формулировок уже не помню, но суть сводилась к такому: если я могу предоставить какую-то информацию или взять ответственность на себя, мне будут благодарны за вознаграждение — якобы чтобы помочь в расследовании. Было указано: даже если я виноват, юридических претензий не будет. Мой ответ был однозначным: я помогаю в рамках закона, даю официальные показания и действую без лишних договоренностей", — сказал Жолобайлюк.

Реклама

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

31 июля 2026 года стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга и разрешили ему вернуться на поле. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

Новости партнеров

Новости партнеров