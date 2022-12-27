"Нам откровенно не везло": защитник "Динамо" оправдался за провал клуба в еврокубках

Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота прокомментировал неудавшиеся выступления столичной команды в еврокубках.

"Бело-синие" проиграли португальской "Бенфике" в квалификации Лиги чемпионов. После этого команда Луческу заняла последнее место в квартете на групповом этапе Лиги Европы.

"Конечно, первая половина сезона вышла не такой, какой мы ожидали и надеялись. Почему так получилось, тренерский штаб будет объяснять нам на тренировочных сборах — будем разбирать ошибки и работать на поле для того, чтобы не повторять их в дальнейшем.

В Лиге чемпионов мы дошли до решающего раунда квалификации, но противостоявшая нам Бенфика показала, что является на самом деле очень качественной командой. И в двух матчах с ними мы не смогли или соперник не позволил показать всего, на что способны.

А в Лиге Европы нам откровенно не везло. К примеру, если бы в домашнем матче с АЭК засчитали наш гол в первом тайме, счет стал бы ничейным, и я уверен, что мы выиграли бы этот матч. Эта победа точно придала бы нам уверенности. Также во многих поединках пропускали на последних минутах — наверное, из-за нехватки концентрации до финального свистка", — сказал Сирота в интервью "Украинскому футболу".

"Динамо" закрывает топ-3 турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 30 очков. В первом матче после зимнего перерыва киевляне встретятся с "Ингульцем".

Напомним, что полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в нидерландском ПСВ.

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