"Нам повезло": тренер сборной Венгрии оценил победу над Украиной в Лиге наций

Марко Росси / © Associated Press

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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал победу над Украиной в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Номинально домашний для "сине-желтых" поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на стадионе имени Антона Малатинского в словацкой Трнаве и завершился поражением подопечных Андреа Мальдеры со счетом 1:2.

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"Сегодня украинцы заслуживали победы, а нам повезло. В Будапеште все было наоборот: украинцам повезло, а мы заслуживали трех очков", — цитирует Росси nemzetisport.hu.

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Отметим, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в Будапеште одолела венгров со счетом 1:0.

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

Заключительные матчи группового раунда Лиги наций украинцы сыграют во время следующей международной паузы: 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

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первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Венгрии перед матчем против Украины отреагировал на скандал с российской песней.

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