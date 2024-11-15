Намекнул на нокаут: Фьюри показал, как готовится к реваншу с Усиком (видео)

"Цыганский король" выложил в соцсети видео из своего тренировочного лагеря.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри показал свою подготовку к бою-реваншу с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

36-летний британец, который накануне начал тренировочный лагерь на Мальте, опубликовал у себя в Instagram видео, где в ринге вспотевший отрабатывает удары.

"Готов или нет, я иду", – написал Фьюри под видео.

Также "Цыганский король" запостил в Instagram фото с первого поединка против Усика, на котором попадает в голову Александру мощным апперкотом. Очевидно, Фьюри намекнул 37-летнему украинцу и болельщикам, что собирается выиграть предстоящий поединок нокаутом.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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