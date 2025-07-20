Намекнул на трилогию: Фьюри отреагировал на победу Усика над Дюбуа в реванше

Тайсон Фьюри / © facebook.com/K2Ukraine

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу нокаутом Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою за звание "абсолюта".

В видеообращении на своей странице в Instagram "Цыганский король" высоко оценил выступление украинца в поединке с Дюбуа и в очередной раз выразил желание провести третий поединок с Александром.

"Огромное уважение Александру Усику. Сегодня было невероятное выступление в бою с Даниелем Дюбуа, хорошим молодым парнем, который вышел, чтобы порвать его. Поздравляю обоих мужчин. Александр знает, что есть только один человек, который может его побить. Я сделал это дважды перед этим, и мир это знает. Меня жестоко унизили, но я принял это как мужчина.

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Я сейчас не тусуюсь на каком-нибудь боксерском поединке, а вышел побегать на улицу. Кто бы что ни говорил, я выиграл те бои. Гарантировано на 100%. Есть только один настоящий мужчина – это "Цыганский король". Давай", – заявил Фьюри.

Ранее Фьюри вызвал Усика на трилогию, предложив украинцу провести поединок 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Отметим, что в 2024 году Фьюри провел два поединка с Усиком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение отправиться на пенсию.

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В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Напомним, Усик после победы над Дюбуа в реванше назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

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