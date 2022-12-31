Намекнул на возвращение Крыма: Усик в футболке с надписью "ВСУ" поздравил украинцев с Новым годом

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик поздравил украинцев с наступающим Новым годом 2023.

Украинский боксер, который сейчас в турецкой Анталии готовится к потенциальному бою с Тайсоном Фьюри, выложил у себя в Instagram видеообращение в футболке с надписью "ВСУ".

Усик намекнул, что ждет того момента, когда Вооруженные силы Украины смогут вернуть Крым, оккупированный РФ.

"Хочу поздравить всех с Новым годом. Пожелать всем единого – того, что я хочу, что хотим все мы, украинцы. Мы хотим победы, мы хотим мира, мы хотим тишины в наших домах. Мы хотим, чтобы каждый украинец, уехавший из-за войны, вернулся.

Да, я снова на море. Мы на берегу Черного моря, в Евпатории, и мы ждем Вооруженные силы Украины. Всех с Новым годом, всех поздравляю, счастья радости желаю. Сила имеет цвет – и это желто-голубой цвет.

Пробежал я больше 11 км сегодня, там немного пошатал. Вся команда со мной. Евпатория, улыбайся, мы здесь", – сказал Усик.

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