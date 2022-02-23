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Напал на судью: известного теннисиста с российскими корнями выгнали из турнира в Мексике (видео)

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Напал на судью: известного теннисиста с российскими корнями выгнали из турнира в Мексике (видео)

Associated Press

Александр Зверев получил дисквалификацию за свой позорный поступок.

Третья ракетка планеты немецкий теннисист Александр Зверев дисквалифицирован с турнира в Акапулько (Мексика) за неспортивное поведение.

После матча 1/8 финала парного разряда, в котором Зверев в дуэте с Марсело Мело проиграл паре Ллойд Гласпул / Харри Хелиоваара, звездный теннисист не справился с эмоциями и сорвался на арбитре.

24-летний спортсмен российского происхождения подошел к вышке, где сидел рефери поединка, и несколько раз мощно по ней ударил, чуть не разбив свою ракетку.

Очевидно, таким образом, Александр решил выместить свою злобу на судью, решениями которого возмущался в течение матча.

После этого поступки организаторы турнира дисквалифицировали Зверева. Во втором раунде одиночного разряда немецкий теннисист должен был встретиться с Петером Гойовчиком, но соотечественник Александра прошел в четвертьфинал турнира ATP в Акапулько без борьбы.

  • Отметим, что Зверев попал в громкий скандал не в первый раз. Ранее сообщалось, что в 2020 году бывшая девушка Александра обвинила его в насилии по отношению к ней.
  • Зверев выступает под флагом Германии, хотя имеет российские корни. Его отец - известный советский теннисист Александр Зверев, трижды побеждавший в чемпионате СССР и выступавший за сборную на Кубке Дэвиса.

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