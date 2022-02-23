Напал на судью: известного теннисиста с российскими корнями выгнали из турнира в Мексике (видео)

Напал на судью: известного теннисиста с российскими корнями выгнали из турнира в Мексике (видео)

Александр Зверев получил дисквалификацию за свой позорный поступок.

Третья ракетка планеты немецкий теннисист Александр Зверев дисквалифицирован с турнира в Акапулько (Мексика) за неспортивное поведение.

После матча 1/8 финала парного разряда, в котором Зверев в дуэте с Марсело Мело проиграл паре Ллойд Гласпул / Харри Хелиоваара, звездный теннисист не справился с эмоциями и сорвался на арбитре.

24-летний спортсмен российского происхождения подошел к вышке, где сидел рефери поединка, и несколько раз мощно по ней ударил, чуть не разбив свою ракетку.

Alexander Zverev va acabar molt molesto tras perdre el duel de dobles en los octavos de final del Abierto Mexicano.



Al finalitzar el partit va golpeó la silla del juez en varias ocasiones. pic.twitter.com/OxPj8NmKCW — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 23, 2022

Очевидно, таким образом, Александр решил выместить свою злобу на судью, решениями которого возмущался в течение матча.

После этого поступки организаторы турнира дисквалифицировали Зверева. Во втором раунде одиночного разряда немецкий теннисист должен был встретиться с Петером Гойовчиком, но соотечественник Александра прошел в четвертьфинал турнира ATP в Акапулько без борьбы.

Отметим, что Зверев попал в громкий скандал не в первый раз. Ранее сообщалось, что в 2020 году бывшая девушка Александра обвинила его в насилии по отношению к ней.

по отношению к ней. Зверев выступает под флагом Германии, хотя имеет российские корни. Его отец - известный советский теннисист Александр Зверев, трижды побеждавший в чемпионате СССР и выступавший за сборную на Кубке Дэвиса.

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