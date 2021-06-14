"Напоили, облучили, подмешали что-то в еду": российский депутат назвал причину позора своей сборной на Евро-2020

Неожиданная версия.

Депутат и лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович поделился мнением о позорном поражении сборной своей страны в матче Евро-2020 с Бельгией (0:3).

"Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в каком состоянии они выходили на поле.

Тренер ведь - не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть… Здесь точно замешана какая-то третья сторона.

Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию - на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку.

Сейчас, по итогам матча с Бельгией, нужно сделать выводы и провести расследование. Если выяснится, что никто их не травил и не облучал, то тренер должен быть заменен, а футболисты - лишиться премиальных за эту игру. В матчах с Данией и Финляндией команда должна искупить вину кровью", - цитирует Малинковича Sport24.ru.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, российские фанаты едкими постами отреагировали на позор своей сборной на Евро-2020.

Евро-2020: итоги второго игрового дня

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