Наполи — Арсенал: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов

"Арсенал" / © Associated Press

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В среду, 9 сентября, "Наполи" примет лондонский "Арсенал" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В прошлом сезоне неаполитанцы не смогли преодолеть основную стадию Лиги чемпионов, заняв 30-е место из 36 клубов. "Канониры" дошли до финала самого престижного еврокубка, где в серии послематчевых пенальти уступили ПСЖ.

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Прогноз букмекеров на матч Арсенал — Наполи

Фаворитом матча букмекеры считают "Арсенал". На победу подопечных Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 1,75. Ничья — 3,75. Выигрыш команды Массимилиано Аллегри — 4,75.

В чемпионате Англии лондонский клуб сейчас занимает второе место, выиграв все три матча (9 очков) на старте нового сезона АПЛ — в последнем поединке "Арсенал" совершил камбэк и победил "Челси" (2:1).

"Наполи" находится на 11-й позиции в турнирной таблице Серии А, имея 3 очка после трех сыгранных туров — в последнем матче "партенопейцы" уступили "Интеру" (2:3).

Ранее сообщалось, что украинская бригада арбитров будет судить матч ПСЖ в Лиге чемпионов.

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