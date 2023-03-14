Наполи – Айнтрахт: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 15 марта, итальянский "Наполи" будет принимать немецкий "Айнтрахт" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на арене "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что первая игра этих команд во Франкфурте завершилась победой "Наполи" со счетом 0:2.

Где смотреть матч Наполи – Айнтрахт

На территории Украины ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Айнтрахтом" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы на матч Наполи – Айнтрахт

В грядущем поединке букмекеры без сомнений отдают предпочтение неаполитанцам. На победу подопечных Лучано Спаллетти можно поставить с коэффициентом 1,51. Ничья – 4,50. Выигрыш немецкого клуба – 7,00.

Абсолютным фаворитом двухматчевого противостояния также является итальянская команда. На выход "партенопейцев" в четвертьфинал даже не принимаются ставки. А вот проход в следующую стадию турнира представителя Бундеслиги оценивается безумным коэффициентом 30,00.

В прошлом уикенде "Наполи" на собственном поле обыграл "Аталанту" (2:0) в Серии А, увеличив свой отрыв на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии до 18 очков.

"Аталанту" (2:0) в Серии А, увеличив свой отрыв на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии до 18 очков. "Айнтрахт" в своем последнем матче дома сыграл вничью со "Штутгартом" (1:1) в Бундеслиге. "Красные орлы" занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 баллов.

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