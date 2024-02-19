Наполи – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

"Партенопейцы" и "сине-гранатовые" посоревнуются за выход в четвертьфинал главного клубного евротурнира.

В среду, 21 февраля, итальянский "Наполи" и испанская "Барселона" сойдутся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на "Стадио Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Наполи" вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места группы С. Действующий чемпион Италии сумел обойти "Брагу" и "Унион", но остался позади мадридского "Реала".

"Барселона" выиграла свой квартет Лиги чемпионов. Действующий чемпион Испании опередил "Порту", "Шахтер" и "Антверпен".

В чемпионате Италии "партенопейцы" сейчас занимают только девятое место. "Сине-гранатовые" идут третьими в испанской Ла Лиге, отставая на 8 очков от лидера "Реала".

Где смотреть матч Наполи – Барселона

На территории Украины поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Барселоной" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Наполи – Барселона

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы команд в предстоящем поединке. На победу неаполитанцев можно поставить с коэффициентом 2,71. Ничья – 3,50. Выигрыш каталонцев – 2,68.

А вот фаворитом двухматчевого противостояния является "Барселона". На выход подопечных Хави в четвертьфинал Лиги чемпионов принимаются ставки с коэффициентом 1,58. На проход "Наполи" в 1/4 финала турнира – 2,45.

Добавим, что ответный матч между "Барселоной" и "Наполи" состоится 12 марта в Испании.

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