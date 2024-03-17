"Наполи" избежал поражения от "Интера" в центральном матче 29-го тура Серии А (видео)

"Нерадзурри" и "партенопейцы" не смогли определить победителя.

"Интер" и "Наполи" сыграли вничью в центральном матче 29-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 1:1 .

"Нерадзурри" вышли вперед в конце первого тайма – на 43-й минуте Маттео Дармиан в центре штрафной в касание расстрелял ворота после прострела Алессандро Бастони с левого фланга.

Однако во втором тайме неаполитанцы сумели отыграться. На 81-й минуте после навеса с углового на дальней штанге мяч в сетку ворот переправил Жуан Жезус.

Обзор матча "Интер" – "Наполи"

После этого матча "Интер" (76 очков) продолжает сверхуверенно лидировать в Серии А. Команда Симоне Индзаги опережает ближайшего преследователя "Милан" на 14 баллов. "Наполи" (45 пунктов) идет на седьмой позиции.

В следующем туре чемпионата Италии, после международной паузы, "нерадзурри" 1 апреля примут "Эмполи" украинского хавбека Виктора Коваленко, а "партенопейцы" 30 марта дома сыграют с "Аталантой".

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