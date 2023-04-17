Наполи – Милан: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 18 апреля, "Наполи" примет "Милан" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч между этими командами состоялся неделю назад. "Милан" на своем поле одолел "Наполи" со счетом 1:0 .

Победитель пары "Милан" – "Наполи" в полуфинале ЛЧ встретится с триумфатором дуэли между лиссабонской "Бенфикой" и миланским "Интером". В первом матче "Интер" в Португалии обыграл лиссабонцев со счетом 0:2. Ответный поединок команды сыграют в среду, 19 апреля.

Где смотреть матч Наполи – Милан

На территории Украины ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Наполи" и "Миланом" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Наполи – Милан

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение "партенопейцам". На победу "Наполи" принимаются ставки с коэффициентом 1,77. Ничья – 3,75. Выигрыш "россонери" – 5,10.

В то же время фаворитом двухматчевого противостояния после победы в первой встрече считается "Милан". На проход подопечных Стефано Пиоли в полуфинал турнира коэффициент равен 1,81. Итоговый успех неаполитанцев – 2,06.

Перед ответным матчем против "Милана" команда Лучано Спаллетти дома не смогла обыграть "Верону" (0:0) в Серии А. "Партенопейцы" приближаются к третьему в своей истории "скудетто", за 8 туров до конца имея 14-очковый отрыв на вершине таблицы от второго места.

"Россонери" в последнем матче на выезде расписали ничью с "Болоньей" (1:1) в Серии А. Действующий чемпион Италии сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице, лишь на 2 балла опережая "Интер", который тоже борется за попадание в ЛЧ на следующий сезон.

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