"Наполи" нанес "Милану" первое поражение в Серии А и поднялся на вершину турнирной таблицы (видео)

В воскресенье, 18 сентября, в центральном матче седьмого тура итальянской Серии А встречались "Милан" и "Наполи".

"Наполи" одержал гостевую победу над "Миланом" в поединке 7-го тура итальянской Серии А. "Россонери" были биты на домашнем стадионе "Сан-Сиро" со счетом 1:2 .

Все самые интересные события в этой встрече пришлись на второй тайм. На 55-й минуте Маттео Политано реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Впрочем, хозяева быстро отыгрались - на 69-й минуте Оливье Жиру отличился с передачи Тео Эрнандеса.

И все же, в конце поединка "партенопейцы" сумели вырвать победу. Джованни Симеоне на 78-й минуте удачно замкнул навес Марио Руя.

Обзор матча

Благодаря этому успеху "Наполи" (17 очков) вышел на первое место в Серии А, опередив "Аталанту" украинца Руслана Малиновского по дополнительным показателям.

"Милан" (14 баллов) потерпел первое поражение в сезоне и опустился на пятую строчку.

В следующем туре "россонери" 1 октября на выезде сыграют с "Эмполи", неаполитанцы в этот же день будут принимать "Торино".

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