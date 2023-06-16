"Наполи" объявил о назначении тренера, уволенного из клуба Роналду

Итальянский "Наполи" объявил о назначении Руди Гарсии новым главным тренером команды.

Об этом сообщается на официальном сайте "партенопейцев".

59-летний французский специалист заменил у руля неаполитанского клуба Лучано Спаллетти, который после выигрыша "скудетто" ушел в отставку по собственному желанию.

Последний год Руди работал главным тренером саудовского "Аль-Насра", за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду. В середине апреля клуб из Саудовской Аравии уволил Гарсию из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее французский наставник возглавлял французские "Сент-Этьен", "Дижон", "Лилль", "Марсель" и "Лион".

Также у Гарсии уже есть опыт работы в Италии. С 2013 по 2016 год он был главным тренером "Ромы".

Напомним, "Наполи" за пять туров до финиша стал чемпионом Италии сезона-2022/23.

Для "партенопейцев" это третье "скудетто" в истории и первое за 33 года. Предыдущие два чемпионских титула неаполитанский клуб завоевал в сезонах 1986/87 и 1989/90 еще с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной в составе.

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