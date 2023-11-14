"Наполи" объявил о смене главного тренера: кто возглавил действующих чемпионов Италии

Итальянский "Наполи" уволил Руди Гарсию с поста главного тренера команды и назначил на его место Вальтера Маццарри.

Об этом действующий чемпион Италии сообщил на официальной странице в соцсетях.

62-летний итальянский специалист подписал с неаполитанцами контракт до конца сезона-2023/24.

Маццарри уже работал в "Наполи" в период с 2009 по 2013 год, причем довольно успешно – под его руководством "партенопейцы" выигрывали серебряные медали Серии А, завоевывали Кубок Италии, а также выходили в Лигу чемпионов.

После ухода из неаполитанского клуба Вальтер возглавлял миланский "Интер", английский "Уотфорд", а также итальянские "Торино" и "Кальяри".

Отметим, что Гарсия возглавил "Наполи" в июне этого года. Француз сменил у руля клуба Лучано Спаллетти, который после выигрыша "скудетто" ушел в отставку по собственному желанию.

Сейчас "Наполи" занимает четвертое место в чемпионате Италии, набрав 21 очко после 12 матчей. От лидера "Интера" неаполитанцы отстают на 10 зачетных пунктов.

В Лиге чемпионов "партенопейцы" (7 очков) за два тура до конца группового этапа идут на второй позиции в группе С, уступая мадридскому "Реалу" (12), но опережая португальскую "Брагу" (3) и немецкий "Унион" (1 ).

Напомним, в своем последнем матче "Наполи" потерпел сенсационное поражение от "Эмполи" в рамках 12-го тура итальянской Серии А. Победный гол-красавец забил украинец Виктор Коваленко.

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