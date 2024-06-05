"Наполи" официально назначил нового главного тренера

Антонио Конте стал новым главным тренером итальянского "Наполи".

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, контракт с 54-летним итальянцем рассчитан до июня 2027 года.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис в соцсетях опубликовал фото, как Конте подписывает соглашение, и добавил комментарий "Добро пожаловать, Антонио".

Ранее СМИ сообщали, что Конте будет зарабатывать в "Наполи" не менее 6,5 миллионов евро в год.

Последним местом работы Конте был английский "Тоттенхэм", откуда его уволили в конце марта 2023 года. До этого он возглавлял "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Сиену", "Ювентус", сборную Италии, "Челси" и "Интер".

В сезоне-2023/24 "Наполи" занял лишь десятое место в турнирной таблице Серии А, а предыдущую кампанию "партенопейцы" закончили выигранным "скудетто".

Напомним, посреди последнего сезона "Наполи" сменил тренера – вместо Вальтера Маццарри в феврале команду возглавил Франческо Кальцона, которого теперь заменил Конте.

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