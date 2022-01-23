"Наполи" победил аутсайдера Серии А и приблизился к лидеру турнирной таблицы

Неаполитанцы вышли на второе место в чемпионате Италии.
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Наполи" на домашнем поле уверенно победил "Салернитану" — 4:1.
Хозяева отправили в ворота соперника четыре гола – в первом тайме отличились Жуан Жезус и Дрис Мертенс. В составе гостей гол забил Федерико Бонаццоли.
После перерыва Амир Рахмани и Лоренцо Инсинье довели счет до разгромного.
- Благодаря этой победе "Наполи" сократило отставание от лидера турнирной таблицы "Интера". Отрыв составляет четыре очка. "Салернитан" замыкает турнирную таблицу.
- В следующем туре Наполи сыграет с "Венецией", а "Салернитана" примет "Специю" Виктора Коваленко.
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