"Наполи" победил аутсайдера Серии А и приблизился к лидеру турнирной таблицы

"Наполи" победил аутсайдера Серии А и приблизился к лидеру турнирной таблицы

Неаполитанцы вышли на второе место в чемпионате Италии.

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Наполи" на домашнем поле уверенно победил "Салернитану" — 4:1 .

Хозяева отправили в ворота соперника четыре гола – в первом тайме отличились Жуан Жезус и Дрис Мертенс. В составе гостей гол забил Федерико Бонаццоли.

После перерыва Амир Рахмани и Лоренцо Инсинье довели счет до разгромного.

Благодаря этой победе "Наполи" сократило отставание от лидера турнирной таблицы "Интера". Отрыв составляет четыре очка. "Салернитан" замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре Наполи сыграет с "Венецией", а "Салернитана" примет "Специю" Виктора Коваленко.

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