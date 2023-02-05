"Наполи" разгромил команду украинца и увеличил отрыв на вершине Серии А (видео)

"Партенопейцы" опережают ближайших преследователей уже на 16 очков.
"Наполи" одержал разгромную победу над "Специей" в гостевом матче 21-го тура итальянской Серии А – 0:3.
Все голы команда Лучано Спаллетти забила после перерыва. На 47-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия, реализовав пенальти.
А потом дубль оформил Виктор Осимхен. Нигерийский нападающий отличился на 68-й и 73-й минутах.
Украинский полузащитник Виктор Коваленко, выступающий за "Специю" в аренде из "Аталанты", пропускал этот матч из-за травмы.
Обзор матча
"Наполи" (56 очков) продолжает уверенно лидировать в Серии А. "Партенопейцы" оторвались от ближайших преследователей – "Интера" и "Ромы" – уже на 16 баллов. "Специя" с 18 зачетными пунктами занимает 17-ю позицию.
В следующем туре "Наполи" 12 февраля примет аутсайдера чемпионата – "Кремонезе", днем ранее команда Коваленко на выезде встретится с "Эмполи".
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